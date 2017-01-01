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AKUT Afyonkarahisar Ekibinde görev değişimi



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da AKUT'u kurarak kentte sivil savunma alanında önemli bir açığı kapatılmasına öncülük eden Mehmet Bülent Uğurluoğlu, ekip liderliği görevini Ali Çukur'a devretti.

Kuruluşunda bugüne kadar geçen üç yıllık süre içerisinde önemli çalışmalara imza atan ekip, arama kurtarma operasyonlarının yanı sıra, sosyal projeleri ve yoğun bilinçlendirme seminerleri ile de şehrimizde farkındalık yaşatmayı başardı. AKUT Yönetim Kurulu tarafından görev değişikliği ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afyonkarahisar'da AKUT ekibinin kurulmasını sağlayan ve bugüne kadar başarılı çalışmalarda bulunan Mehmet Bülent Uğurluoğlu'na teşekkür eder, ekip liderliğine atanan Ali Çukur'a başarılar dileriz. Bu görevi üstlenmenin öneminin farkında olduğunu ve almış olduğu bayrağı daha yukarıya taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek. Bu bir ekip işi ve şu anda güçlü ve önemli bir ekibimiz var, bu ekibimiz ile önemli işler yapmaya devam edeceğiz. Ekibimizin kurulmasını sağlayan ve bu güne kadar göstermiş olduğu üstün performansından dolayı eski ekip liderimiz Uğurluoğlu'na bir kez daha emeğine yüreğine sağlık, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

(GC-



24.05.2017 15:01:36 TSI

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