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Başkan Yılmaz mahalle muhtarlarıyla buluştu



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 12'nci Muhtarlar Toplantısında belediye çalışmaları hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Bolu merkeze bağlı 43 mahallenin ihtiyaç ve taleplerinin görüşülmesi ve hızlı çözüm yolları üretilmesi amacıyla Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen aylık muhtarlar toplantısı mahalle muhtarlarının yoğun katılımları ile gerçekleşti.

Son üç yılda yapılan seçimlerin yerel hizmetlerde aksaklıklara neden olduğunu ifade eden Yılmaz, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması ile bu sorunun ortadan kalktığını, artık sistemin daha sağlıklı yürüyeceğini belirtti. Alt yapıdan üstyapıya kadar birçok proje için önemli adımlar atıldığını ve hızla çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, ayrıca tüm resmi kurumların gelecek planlamasının hazır olduğunu söyledi.

Büyüksu, Kuruçay ve Borazanlar projeleri sayesinde Bolu'yu gelecekte su unsurları ile bütünleştireceklerini belirten Yılmaz, "Bolu'nun en önemli projesi olarak nitelendirdiği Yeşilyol Projesi yakında ihaleye çıkacak. Bizler milletimizin emaneti olan paralarla en iyi şekilde hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Sizlerden istirham ediyorum; gözünüz yapılan tüm işlerde olsun. Eksiklik, noksanlık varsa mutlaka bizimle paylaşın" şeklinde konuştu.

(FC-AY)



24.05.2017 15:04:51 TSI

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