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Akçaabat Ramazan'a hazır



TRABZON (İHA) - Akçaabat Belediyesi yaklaşan Ramazan Ayı öncesi iftar sofrası kurma hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan boyunca iftar saatinde ihtiyaç sahipleri, birliktelik ve paylaşma duygusunu yaşamak isteyenler için Akçaabat Belediyesi eski Tekel binasında iftar sofrası kurdu. Akçaabat halkını Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluşturan Akçaabat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kurulacak iftar sofralarıyla vatandaşlara iftar yemeği verecek.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, iftar çadırlarının zengin fakir ayırt etmeksizin insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak "Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırı geleneğimizi devam ettiriyoruz. Ramazan paylaşmanın, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay. Ramazan ayı toplumda birlik ve beraberliğin daha da artmasına vesile oluyor. Toplumun ayrı ayrı kesimlerinde bir araya gelen insanlar, birlik ruhunu oluşturuyor. Ayrıca bir geleneği bir sonraki nesile aktarma fırsatı buluyoruz" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



24.05.2017 15:06:05 TSI

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