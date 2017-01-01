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Yusuf Özal Caddesinde çalışmalar bitmek üzere

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:06
Yusuf Özal Caddesinde çalışmalar bitmek üzere
Yusuf Özal Caddesinde çalışmalar bitmek üzere

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Özal Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Malatya'nın farklı birçok noktasında yol çalışmalarının yanı sıra prestij cadde çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi Güney Kuşak Yolunun önemli parçalarından biri olan 1.5 kilometre uzunluğundaki Yusuf Özal Caddesinde sona yaklaştı.
35 metre genişliğindeki yolun doğu istikametinde kalan Çöşnük kavşağı da çalışmalar kapsamında yeniden düzenleniyor. Altyapısı geçtiğimiz yıl baştan aşağı yenilenen caddede Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli yol, kaldırım, cep otoparklar, 2 metre genişliğinde bisiklet yolları yaptı. Ağaçlandırma ve dekoratif aydınlatmaların da yapıldığı caddede son olarak ikinci kat asfalt serimi yapılıyor.
Güzel bir görünüme kavuştu
Yusuf Özal Caddesindeki çalışmaları değerlendiren bölge sakinleri, bölgede farklı caddelerde de aynı çalışmanın daha önce yapıldığını, yenilenen caddelerde otopark sorunlarının aza indirildiğini ve bu bölgenin çok güzel bir görünüme kavuştuğunu söylediler. Caddenin Fırat Mahallesi ile Çöşnük mahallesini birbirine bağladığını ifade eden vatandaşlar, "Bölgedeki kentsel dönüşüm evlerinin tamamlanmasıyla caddede trafik akışı arttı. Şuan Çöşnük kavşağı düzenleniyor. Kaldırımlar ve bisiklet yolları çok güzel oldu. Cadde farklı bir görünüme kavuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.
"Çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı"
Bölgede incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalar yaptı. Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi başta olmak üzere ilçe ve kırsalda yoğun bir mesai yaptığını belirten Başkan Çakır, Yusuf Özal Caddesindeki düzenlemelerin büyük bölümünün tamamlandığını söyledi. Caddenin Çevre Yolunu, Güney Kuşak Yoluna bağladığını ifade eden Başkan Çakır, "Caddemizdeki bütün altyapılar yenilendi. Caddemizin Mehmet Buyruk Caddesi ile birleşen kavşağını yeniden düzenledik. Sadece burada değil birçok yerde çalışıyoruz. Günlük 3 bin ton asfalt üretiyor ve seriyoruz. Bunun yanı sıra 2 seyyar asfalt plentimiz de çalışıyor. Prestij cadde projelerimizden biri olan İnderesi Caddemiz de yine bu caddemizle birleşiyor. Bölgenin ulaşımını rahatlatacak bu çalışmaların tamamını bu yıl içerisinde bitireceğiz" dedi.
(CÖ-SD-Y)

24.05.2017 15:06:46 TSI
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