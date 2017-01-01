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TOKİ konutlarında hak sahipleri 15 Haziran'da kura heyecanı yaşayacak



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki TOKİ konutlarında hak sahipleri 15 Haziran'da kura heyecanı yaşayacak.

Avşar Mahallesi'nde hayata geçirilen 2.etap toplu konut projesi kapsamında yapımı devam eden TOKİ konutlarının hak sahiplerinin oturacağı daireler, 15 Haziran'da noter huzurunda çekilecek konut belirleme kurasının ardından belli olacak. Beyşehir Belediyesinin yürüttüğü girişim ve çalışmalar neticesinde TOKİ Başkanlığı tarafından yapımına başlanılan 2. Etap TOKİ konutlarında inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, işi üstlenen firma tarafından yerleşkede yürütülen konut yapım çalışmalarında fiziki gerçekleşmenin yüzde 75 seviyesine geldiğini belirterek, "Yapımına geçtiğimiz yıl başlanılan 469 konutun sahibi, 15 Haziran'da Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde noter huzurunda çekilecek kuranın ardından belli olacak" dedi.

TOKİ Başkanlığı ile Beyşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde, bir süre önce ön talep yöntemiyle 469 konutluk Beyşehir Küçükavşar 2. Etap Projesi'nin geliştirildiğini hatırlatan Özaltun, bu kapsamda konutlara ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Özaltun, projenin hayata geçirilmesi için düğmeye basılmasının ardından başlayan inşaat çalışmalarında önemli bir mesafe alındığını vurgulayarak, "TOKİ Başkanlığımız tarafından söz konusu projeye ilişkin konut belirleme kurası çekilecek tarih belirlenmiş olup, 15 Haziran'da başvuru sahipleri çekilecek kura ile birlikte bundan sonra ikamet edecekleri yeni yaşam alanlarını belirleyecek olmanın heyecanını yaşayacak. Kura çekimi öncesinde, konuyla ilgili banka başvuru ve konut fiyat listesi belediyemiz bünyesindeki AK Masa'dan öğrenilebilecektir. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi Salonu'nda yapılacak kura çekimi saat 10.00'da başlayacaktır. Hak sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Beyşehir'de üretilen toplu konut sayısı artıyor

Başkan Özaltun, Avşar Mahallesi'nde daha önce de 448 dairelik konutlar inşa ettiğini hatırlatarak, yeni konutlarla birlikte aynı bölgede üretilen toplu konut sayısının 917'ye yükseleceğini belirtti. TOKİ yatırımları ile Beyşehir'de son yıllarda artan konut açığına yönelik ihtiyaçları Belediye olarak giderme gayretinde olduklarını vurgulayan Özaltun, "Konya bölgesinde inşaat sektörünün son dönemde parlayan bir yıldızı haline gelen Beyşehir ilçesi, adeta konut yatırımlarına doymuyor. Bir taraftan devletimizin yatırımları, diğer taraftan özel sektörümüz marifetiyle şehrimizde ihtiyaç duyulan konutları tamamlayabilmek için seferber olmuş durumdayız. Bu anlamda, yapımı son aşamaya gelen 2.etap toplu konutların inşa edildiği yerleşkemizde 469 konutun yanı sıra 1 cami, 1 ticaret merkezi ve sosyal tesis gibi donatılar da yer alacak. İhaleyi üstlenen firma, ayrıca alanda altyapı ve çevre düzenlemesi işini de gerçekleştirecek.2.etap TOKİ yerleşkesinde, halen 2+1'den oluşan 75 ve 100'er metrekarelik konutlar ile 3+1 daireli 125 metrekarelik konutlar yükseliyor. Konutların büyük bölümü de Konya'nın denizi olarak nitelendirdiğimiz Beyşehir Gölü manzarasına sahip oluyor. Konutların değişik estetik mimarisiyle tamamlandığında adeta göz kamaştıracağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile TOKİ Başkanımız M. Ergün Turan Bey'e destek ve katkılarından dolayı Beyşehir halkı olarak teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(ARÖ-AH-Y)



24.05.2017 15:06:58 TSI

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