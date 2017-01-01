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KAHİAD İş Adamları Derneği FETÖ örgütünün para işlerine baktığı iddia edildi



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana davada tanık doktor C.I., KAHİAD İş Adamları Derneğinin FETÖ Terör örgütünün para işlerine bakan bir dernek olduğunu söyledi.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 20 tutuklu sanıkla birlikte 4 tutuksuz yargılanan sanık katıldı.

Alınan tanık beyanlarında Kırşehir'de kurulan KAHİAD İş Adamları Derneğinin FETÖ Terör Örgütünün para işlerine baktığı ileri sürüldü. Davada tanık olarak dinlenen Doktor C.I., ifadesinde "FETÖ yapılanmasının mütevelli heyetinden şüpheleniyordum. Yerel medyada haberler çıkınca öğrendim. KAHİAD İş Adamları Derneği örgütün para işlerine bakan bir dernektir. "dedi.

KAHİAD olarak yerel medyada sürekli haberlerin yer aldığını anlatan tanık C.I., "Mütevelli heyetinde olan 2 kişi ile telefon görüşmelerim olduğu söylenmekte ben kişileri tanıyorum ama telefon görüşmem olmadı.

Şüpheme yerel medyada çıkan haberler vesile oldu. Sürekli geziler düzenleniyordu. Yerel gazeteler hep aynısını veriyordu.

Tutuklu yargılanan KAHİAD Başkanı M.B.'yi tanıyorum. Mütevelli heyetinde olup olmadığını ise bilmiyorum. Sürekli haberleri çıkardı."diye konuştu.

Tanık beyanlarının alınması ile başlayan ana dava sanıkların dinlenmesi ve avukatların savunması ile devam ediyor.

(EÖ-AÖ-Y)



24.05.2017 15:07:36 TSI

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