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Engelli polis çocukları için eğlence

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:08
Engelli polis çocukları için eğlence
Engelli polis çocukları için eğlence

(Fotoğraflı)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin engelli çocuklarına yönelik eğlence programı düzenlendi.
Çevik Kuvvet Samsun Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen eğlence programında, engelli çocuklar polisler eşliğinde oyunlar oynayıp dans etti. Daha sonra polislerle birlikte yemek yiyen çocuklara çevik kuvvet ekibine bağlı köpeklerle gösteri yapıldı.
Etkinlik hakkında açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Bu özel çocuklar ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün personelimizin özel çocuklarıyla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Amacımız çocukların sosyal hayata katılmasına katkıda bulunmak" dedi.
(ŞB-SLH-Y)

24.05.2017 15:08:16 TSI
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