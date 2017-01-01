YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bafra'da 100 bin ton asfalt hedefi

Bafra'da 100 bin ton asfalt hedefi



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, bu yaz döneminde 100 bin tona yakın asfalt yapacaklarını söyledi.

Başkan Zihni Şahin, asfalt, kaldırım ve beton yol çalışmalarının ilk startını Tabakhane Mahallesi'nden verdi. Belediye Başkanı Şahin, Tabakhane Muhtarı Serdar Gürpınar ile birlikte Tabakhane Mahallesi Emirefendi Caddesi'nde kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "İlçemizde doğal gaz çalışmaları nedeniyle yollarımızda da çok ciddi bozulmalar oldu. Asfalt bir kere bozuldu mu artık bir daha eskisi gibi kalmıyor, yenilemek gerekiyor. Biz de hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu yaz döneminde 100 bin tona yakın asfalt yapacağız. Geçtiğimiz 4 yılda da 300 bin ton asfalt yapmıştık. Toplam 400 bin ton asfalta ulaşmış olacağız. Ayrıca kaldırım çalışmalarını da başlattık. Tabakhane Mahallemizden bu çalışmalar devam edecek ve diğer mahallelerimizde de yapacağız. Asfalt ve kaldırımı, kurduğumuz kendi tesislerimizde üretiyoruz. Asfalt ve kaldırım çalışmalarını aldığımız iş makinelerini kullanarak kendi personellerimizle yapıyoruz. İnşallah bu yaz yol problemimizi en aza indireceğiz. Yeni mahalle olan köylerimizde de beton yol çalışmalarımız olacak. Temizlik çalışmalarına önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde 400'den fazla çöp konteyneri alarak hizmete soktuk. Yeni temizlik araçları alacağız. Geniş bir alana hizmet ediyoruz. Bu hizmetimizde daha verimli olmak için eksikliklerimizi tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

(ŞU-SLH-Y)



24.05.2017 15:07:12 TSI

NNNN

