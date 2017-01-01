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FETÖ'nün 'şefkat tokadı' tehdidi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:09
FETÖ'nün 'şefkat tokadı' tehdidi

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklu yargılanan bir doktor, etkin pişmanlıkta bulunacağını belirterek, tüm bildiklerini anlattı. Sanık doktor, "Sohbet toplantılarına katılmayınca örgüt üyesi 'şefkat tokadı' yiyeceğimi, çocuklarım ve bende hastalık çıkacağını söyledi. Çocuğum bir gün hastalanınca aklıma şefkat tokadı sözleri geldi, tekrar gittim" dedi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık doktor M.S. (41) ve avukatı hazır bulundu.
Etkin pişmanlıkta bulunup, tüm bildiklerini anlatacağını söyleyen sanık M.S., "Bu yapı ile ilk tanışmam 2008 yılında oldu. Şanlıurfa'ya Kulak Burun Boğaz hekimi olarak atandım. Urfa'da Ö.F.B. isimli bir doktor ile tanıştım, büyük bir aşirete mensup birisiydi, o zamanlar ev tutmamda çok yardımcı oldu. Beni sohbetlere davet etti. Ben de o minnet duygusu ile gittim. Sohbete o kentteki doktorlar katılırdı. 2010 yılı Ağustos ayında Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayinim çıktı. H.B. isimli bir doktor aradı ve Urfa'daki Ö.F.B.'nin arkadaşı olduğunu söyleyerek, kendi sohbetlerine çağırdı."
Sanık M.S., Kayseri'de özel bir hastanede de sohbet toplantıları yapıldığını belirterek, savunmasına şöyle devam etti: "Doktorlardan A.E. beni akşam sohbetlerine çağırırdı. Sohbetler evlerde yapılırdı, bir keresinde de Anakalp Hastanesi'nde olmuştu. M.S., Ö.Ö., M.K., C.M., F.G., K.H. N.Ö., D.B. ile T. ve G. isimli doktorlar katılırdı. A.İ. de sohbet imamıydı. Sohbetlerde Fetullah Gülen'in kitapları ve risale okunurdu. Kardiyoloji bölümünde görevli doktorlar H.A., M.K., H.S.'yi de 2-3 kez gördüm. A.E. Ş.G. M.D. gibi bazı doktorlar beni Bedir Sağlık Gönülleri Derneği'ne davet ettiler. Üyeliğim yok ama zaman zaman katıldım. Başhekim İ.Ö.'ı da dernekte görmüştüm. Doktor M.K. bana İ.Ö.'ı kendilerinin başhekim yaptığını, bir sıkıntı olduğunda yardımcı olacağını söyledi. Yaklaşık 1 yıl devam ettim. 2013'te beni başka bir gruba verdiler. Bu grupta doktorlar H.K., B.Ş., B.D.E., Ç.S., K.I. S.Ş., D.Y., M.G. ve E. isimli bir diş hekimi vardı. Herkesin Bekir diye bildiği B.U. isimi sohbet imamı vardı. Bekir imsinin kod adı olduğunu öğrendim. Bana bir gün çocuğunu hastaneye getirdiğinde kimliğinde başka isim yazınca sır olarak kalmasını söylemişti."
'Şefkat tokadından korkup sohbete gittim"
Daha sonra sohbet toplantılarına gitmemeye başladığını söyleyen M.S., "Bekir kon adlı B.U. bana şefkat tokadından bahsetti. Eğer toplantılara katılmazsam çocuklarım ve bende hastalık çıkacağını söyledi. Benim telefonuma by lock programını indirip, kurdu. Listede sadece B.U. isimli kişi vardı. Sohbet günleri, hatimler ve dini konularda mesajlar geliyordu. Çocuğum bir gün hastalanınca aklıma şefkat tokadı sözleri geldi. 2014 sonlarına doğru by lock programında yazan mesajdaki sohbet toplantısına gittim. Artık dini toplantıların yerini maddi konular aldı ve hep maddi destek konusunda baskı yapıyorlardı. Ben de veremeyeceğimi söyleyip, bir daha katılmadım" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti sanığın etkin pişmanlıkta bulunmasından dolayı tahliyesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
(AÖ-Y)

24.05.2017 15:09:29 TSI
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