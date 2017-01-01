Enstrüman kursu alan öğrencilerden yıl sonu konseri
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören enstrüman kursu öğrencileri yıl sonu konseri düzenlendi.
Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İbrahim Turhan'ın hazırlayıp yönettiği programda, Gitar Eğitmeni Çavgın Çıntık, Ney Eğitmeni Murat Kayış ve Bağlama Eğitmeni İbrahim Turhan'dan eğitim alan öğrenciler performans sergiledi.
Enstrüman Kursları öğrencileri kendilerini dinlemeye gelenleri mest ederken, konser dinleyicilerden tam not aldı.
(ÇAĞ-MET-Y)
24.05.2017 15:11:25 TSI
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