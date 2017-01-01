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Odunpazarı Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hafta sonunda da mesai yapacak. Hizmet almak isteyen vatandaşlar, 09.00-16.00 saatleri arasında vezneleri kullanabilecek.

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri ile 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapacak vatandaşların işlemlerinin daha rahat yapabilmeleri için hafta sonları çalışacak. Son ödeme tarihinin 31 Mayıs Çarşamba günü olduğunu vurgulayan yetkililer, 27-28 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında gişelerin açık olacağını söyledi. Yetkililer, belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

(ÇAĞ-MET-Y)



24.05.2017 15:12:11 TSI

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