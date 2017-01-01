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AR-GE destekleri bilgilendirme günü yapıldı



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Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Teknopark, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, KOSGEB işbirliği ile proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge proje ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi ve Ar-Ge proje başvurularının arttırılması için sanayi firmalarına yönelik KOSGEB-TÜBİTAK TEYDEB AR-GE Destekleri Bilgilendirme Günü düzenlendi.

Tanıtım toplantısında; Düzce Teknopark İşletme Koordinatörü Emrah Yılmaz, Düzce TTO Üniversite - Sanayi İşbirliği Uzmanı Özge Özkan, KOSGEB DÜZCE İl Müdürü Arif Torun, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr .İlyas Uygur, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve Düzce Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Şule Ciritcioğlu konuşmacı olarak yer aldılar.

İlk olarak Düzce Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin genel tanıtımının yapıldığı bilgilendirme toplantısında, TÜBİTAK-TEYDEP projeleri ve hazırlık aşamaları, KOSGEB destekleri ve faydalanabilme koşulları ile diğer devlet destekleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

(AY)



24.05.2017 15:12:49 TSI

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