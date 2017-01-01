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ATV kazasında ölen doktorun ismini bebeklerine koydular

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:13
ATV kazasında ölen doktorun ismini bebeklerine koydular
ATV kazasında ölen doktorun ismini bebeklerine koydular
- Barış doktorun adını bebeklerine verdiler

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Barış Altuntaş'ın ismi bir bebeğe verildi.
Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde geçtiğimiz Pazar günü eşi ile birlikte ATV turuna çıkan Kadın doğum uzmanı Op. Dr. Barış Altuntaş, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiş başta ailesi olmak üzere mesai arkadaşlarını ve tüm Nevşehir halkını yasa boğmuştu. Trafik kazasının olduğu gün Hasan ve Büşra Erdoğan çiftinin bebeklerini dünya'ya getiren Barış doktora müracaat etmiş ve başarılı ameliyatın ardından çift sağlıklı erkek bebeklerine kavuşmuştu.
Barış doktorun ölüm haberiyle yıkıldıklarını dile getiren bebeğin dedesi Hüsnü Erdoğan ise " Trafik kazasının olduğu gün gelinimin sancıları arttığı için barış doktor hemen doğuma aldı. Sağlıklı bir şekilde erkek bebeğimiz dünyaya geldi. Oğlumun ve gelinim ilk çocuk olması da sevincimizi artırmıştı. Doğumdan tam 1 saat sonra o üzücü hepimizi yasa boğan barış hocamızın ölüm haberini aldık. Bizde barış doktorumuza vefa borcumuzu ödemek için bebeğin adını "Barış" koymak istedik. Oğlum Hasan ve gelinim Büşra'da bebeklerinin adının barış olmasından son derece mutlu oldular. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Dualarımız barış doktorumuzla. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
(COŞ-AÖ-Y)

24.05.2017 15:13:03 TSI
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