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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ağaç üzerinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerinin operasyonu sonrasında kurtarıldı.

Karakova Mahallesi Adliye Sarayı yanında bulunan ağaçta bir kedi olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdiler. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen Tavşanlı Belediye İtfaiye ekipleri, evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye merdivenine çıkarak aşağı indirdiler. Bir müddet kediyi seven itfaiye erleri daha sonra serbest bıraktılar. (Tİ - EFE)



24.05.2017 15:15:24 TSI

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