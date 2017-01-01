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AOSB'ye 5 ödül birden

- Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kişiler ve firmalar "Refleks Lokomotif Ödülleri" kapsamında dağıtılan 13 ödülden 5'ini almaya hak kazandı



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ADANA (İHA) - Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren kişiler ve firmalar "Refleks Lokomotif Ödülleri" kapsamında dağıtılan 13 ödülden 5'ini almaya hak kazandı.

Refleks Gazetesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Refleks Lokomotif Ödülleri" kapsamında dağıtılan 13 ödülden 5'i, bölge ekonomisinin lokomotifi konumundaki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma ve firma temsilcileri tarafından paylaşıldı. Doğu Akdeniz illerinden, bürokratların, sanayicilerin ve iş adamlarının katıldığı tören Adana Sheraton Oteli'nde gerçekleştirildi. Refleks Gazetesi okurları tarafından 13 farklı dalda yapılan oylamanın galipleri ödüllerini aldı.



Yılın ''En''leri yine AOSB'den

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Zülfikar İnönü Tümer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Yumuşak ve birçok davetlinin katıldığını gece de bölgenin ''en''leri duyuruldu. AOSB'de faaliyet gösteren AOSB Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Ako Kablo Genel Müdürü Yusuf Kara Yılın Girişimcisi seçildi. Arseteks Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Deniz Kol Yılın İş Kadını seçilirken, Yılın Genç İş Kadını Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Elif Balbay Öz oldu. Kadınların sanayi de faaliyet göstermesi ve ödül almaları katılımcılar tarafından memnuniyet ve gururla karşılandı. Yılın Profesyonel Yöneticisi ödülüne Kastamonu Entegre Adana Fabrika Direktörü Ergin Turan layık görülürken, Yılın İnovatif Şirketi ödülünü Beta Transformatör kaptı. Törende konuşma yapan AOSB Başkanı Bekir Sütcü, sanayicilerle gurur duyduğunu dile getirerek başarılarının devamını diledi.

(ELF-Y)



24.05.2017 15:15:26 TSI

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