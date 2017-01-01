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Ahmet Ekici güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ahmet Ekici güven tazeledi

Ünye Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrenin divan başkanlığını Ünye Ziraat Odası Başkanı ve muhtar olan Osman Sarıkahraman yaptı. Açılış konuşmasını yapan mevcut Başkan Ahmet Ekici, "Dernekleşmek birlik ve beraberliği sağlamaktır. Fakat bizler Ünye'de 85 mahalle muhtarı olmasına rağmen halen daha derneğimize üye olmayan çok arkadaşımız var. Tabii zorla kimseyi buraya üye yapamayız ama birlikten her zaman güç doğar. Bu bağlamda ben diğer arkadaşlarımızın da derneğe katılmalarını istiyorum" dedi.

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ocak, "Büyükşehir olmakla birlikte belediye olarak sadece şehirde bulunan mahalle muhtarlarına değil, artık tüm 85 mahalle muhtarları ile birlikteyiz. Mahallemizin her türlü sorunlarında bir araya gelip çözüm üretiyoruz. Bu anlamda birlikte mesai harcamış oluyoruz. Sizler bizlerin çalışmasında etkin rol oynuyorsunuz. Cumhurbaşkanımız bile sizlerle zaman zaman bir araya gelip hasbihal ediyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından derneğin gelir giderleri okundu ve ibra edildi. Kongrede tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Ahmet Ekici, delegelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Ünye Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Hasan Çalışkan, Nurettin Coşkan, Yakup Balcı, Nuri Güney, İlyas Erat, Şenel Karakullukçu, Sabri Ocak, Osman Demir, Ömer Arslan ve Arslan Türk'ten oluştu.

(HA-SLH-Y)



24.05.2017 15:15:49 TSI

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