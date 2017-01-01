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Başkan Osman Zolan, gençlerle buluştu



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DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Gençlik Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlik kapsamında Denizli ve ilçelerdeki 146 lise temsilcisini bir araya getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Gençlik Haftası kapsamında Denizli merkez ve ilçelerdeki toplam 146 lisenin temsilcilerini buluşturdu. Cankurtaran tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz, PAÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Yrd. Doç. Dr. Kamil Orhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gençlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Zolan, "Bugün sizleri dinlemeye geldik. Sizlerin sadece ders değil sosyal aktivitelerin içerisinde de olması gerekiyor. Bugün bu etkinliğe katılarak aslında geleceğe hazırlanıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda düzenlemiş olduğumuz ücretsiz kurslarımız var. Benim hayalim her gencimizin derslerinin yanı sıra bir dalda spor yapmasıdır. Spor hayatın kendisidir. Disiplin kazandırır, ekip ruhu oluşturur. Düştüğünüz zaman ayağa kalkmayı, kaybetmeyi, kazanmayı öğretir. Kuralları ve hayatı öğretir. Özgüven kazandırır. 27 farklı branşta düzenlemiş olduğumuz ücretsiz kurslarımız var. İmkanlarımızı sonuna kadar sunmaya hazırız. Ayrıca hangi alanda olursa olsun bir sanat dalıyla uğraşmanızı ve kendinizi keşfetmenizi arzu ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler serbest kürsü etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler söz alarak yaptıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

(İHA-Y)



24.05.2017 15:18:26 TSI

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