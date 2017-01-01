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Edanur, atletizmde Türkiye birincisi oldu



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Korkmaz, Liseler Arası Atletizm Yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Mersin'de okul sporları kapsamında düzenlenen yarışmada Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına yarışan Edanur Korkmaz, 400 metre yarışlarında Türkiye ikincisi, 100 metre engel koşusu yarışlarında ise Türkiye birincisi oldu.

Okul Müdürü Murat Akgündüz, "Öğrencimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Bu derece zorlu bir alanda Türkiye birincisi olarak ailesini ve bizleri gururlandırdı. Kendisini ve hocalarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki yarışmalarda da daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

(İC-MET-Y)



24.05.2017 15:18:28 TSI

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