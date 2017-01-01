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Saksılara çiçek ve sebze diktiler

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:19
Saksılara çiçek ve sebze diktiler
Saksılara çiçek ve sebze diktiler

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin destek olduğu Şenlikli Toplum Platformu üyeleri, Esentepe Mahallesi'nde saksılara çiçek ve sebze dikimi gerçekleştirdi.
Esentepe Mahallesi Songül Sokak'ta gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir Ekolojik Yaşam Topluluğu ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği'nin yanı sıra mahalle sakinleri de katıldı. Tepebaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün katkı sunduğu etkinlikte, Eskişehir Ekolojik Yaşam Topluluğu dernek öğrencileri ve Doğanın Dili Atölyesi öğrencileri yeşillendirme çalışması yaptı. Ekolojik dönüşüm, sokakta gerçekleştirilen dikey bahçe uygulamasıyla dikilen çiçeklerin yanı sıra mahalle sakinlerinin faydalanabilmesi için sebze dikimi de gerçekleştirildi.
Öte yandan Şenlikli Toplum Projesi kapsamında Esentepe Mahallesi Songül Sokağın, 28 Mayıs tarihinde trafiğe kapatılarak şenlik yapılacağı belirtildi.
(ÇAĞ-MET-Y)

24.05.2017 15:19:29 TSI
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