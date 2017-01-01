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Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'ndan Oğuzhan'a sürpriz ziyaret



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, doğuştan yürüme ve konuşma engelli Oğuzhan Gülsever'i evinde ziyaret ederek kendisine Başbakan Binali Yıldırım'ın ''Referandum Çalışmaları'' kapsamında yapmış olduğu Kütahya mitinginde Başbakanla çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

Doğuştan yürüme ve konuşma engelli olan Oğuzhan Gülsever'in en büyük hayali Başbakan ve Cumhurbaşkanını görmekti. Oğuzhan'ın bu hayali Başbakan Binali Yıldırım'ın ''Referandum Çalışmaları'' kapsamında yapmış olduğu Kütahya mitinginde gerçekleşmiş ve miting öncesi Başbakan ile fotoğraf çekilme imkanı bulmuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Oğuzhan'ı evinde ziyaret ederek miting öncesi çekilen o fotoğrafları kendisine hediye etti. Almış olduğu hediye karşısında Oğuzhan ve ailesi duygulu anlar yaşadı. Gün içerisinde Ak Parti'nin seçim müziklerini dinleyen Oğuzhan, Belediye Başkanı Saraçoğlu'nu da Dombra'nın ''Recep Tayyip Erdoğan'' versiyonuyla karşıladı.

Ziyaret esnasında Oğuzhan'ın tavla oynama talebini geri çevirmeyen Başkan Saraçoğlu; ''Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerle bu milletin gönüllerini fethetmeyi başarmışlardır. Oğuzhan evladımızın bu sevgisi de toplumun sevgisinin bir tezahürüdür. Allah millete hizmet yolunda onları başımızdan eksik etmesin.'' dedi.

Oğuzhan Belediye Başkanı Saraçoğlu'ndan ilk fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme sözü aldı.(EFE)



24.05.2017 15:21:52 TSI

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