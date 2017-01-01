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Öğretmenlere geri dönüşüm semineri



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ÇEVKO tarafından öğretmenlere, "Eğiticinin Eğitimi" geri dönüşüm içerikli seminerin ikincisi Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

ÇEVKO eğitim şefi Murat Anaç'ın geri dönüşüm konulu eğitim seminerine ilk ve orta öğretim okullarında görev yapan eğitimciler katıldı. Murat Anaç verdiği seminerde ÇEVKO'nun çalışmalarından ve geri dönüşümün, öneminden bahsetti.

Seminerde konuşan ÇEVKO eğitim şefi Murat Anaç, "Atıklarımızı çöp olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Bir anlamda çöp sözcüğünü hayatımızdan çıkarmalıyız. Çöp dediğimiz birçok şey aslında bir kaynak bir geri dönüşüm aracı. Bizim yapmamız gereken bu kaynakları kazanmak ve gelecek nesillerime daha temiz bir dünya bırakmak" dedi.

Öğretmenlere verilen bu eğitim semineri ile eğitimcilerin de çevre bilinci noktasında öğrencilere daha sağlıklı bilgiler aktarması ve çevre bilinci oluşturulması hedefleniyor.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 15:22:03 TSI

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