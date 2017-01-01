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Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezine 'Murat Topgül' Kütüphanesi açıldı



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde hayırsever bir işadamı tarafından yaptırılan 'Murat Topgül' kütüphanesi hizmete girdi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Rabia Parkı içerisinde açılan ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezine hayırsever iş adamı Abdullah Topgül babası Murat Topgül'ün kitaplarını bağışlayarak anlamlı ve örnek bir davranış sergiledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın talimatı sonrasında ise kütüphanenin ismi 'Murat Topgül' olarak belirlendi.

Başkan Polat ve İşadamı Topgül, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek, kütüphanede incelemelerde bulundu. Başkan Polat, eğitime verdiği destekten dolayı İşadamı Abdullah Topgül'e teşekkür plaketi takdim ederken Polat'ın eşi Yasemin Polat ise Abdullah Topgül'ün eşi Ayşegül Topgül'e 'elif-vav' tablosu hediye etti.

Eğitime hizmet edenlerin toplum ve insan hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Hayatı boyunca hayırlı bir yolda yürüyen Murat Topgül amacımız aramızdan ayrıldı, ancak onun evladı Abdullah Topgül babasının adını eğitim alanında yaşatmak adına çok güzel, hayırlı bir hizmette bulundu. Abdullah Topgül Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde babasının adını taşıyan çok güzel bir kütüphanede eserlerini istifade edecek hemşehrilerimizin hizmetine sundu" diye konuştu. İşadamı Abdullah Topgül ise, ömrünü okumaya adayan rahmetli babası Murat Topgül'ün adına kütüphane oluşturulduğu için büyük bir onur duyduğunu söyledi. Babası Murat Topgül'ün her zaman kitap okuduğunu ve özellikle de çocukların kitap okumasını istediğini belirten Topgül, "Bizlerde çocukları olarak onun vasiyetini yerine getirmek adına kütüphane kurmak istedik. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'ta bu düşüncemize büyük destek verdi. Kelimelere sığmayacak bir mutluluk içerisindeyim" dedi.



Fethi Gemuhluoğlu bilgi evini ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve İşadamı Abdullah Topgül ile diğer katılımcılar daha sonra Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evine giderek burada bir yandan ders çalışıp diğer taraftan çeşitli kitaplar okuyarak zihin ve fikir gelişimlerine katkıda bulunan gençlerle sohbet etti. İnceleme ziyaretine Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat, İşadamı Abdullah Topgül'ün eşi Ayşegül Topgül, Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Özel Kalem Müdürü Aziz Arslan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muaz İçen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan katıldı.

(MT-SD-Y)



24.05.2017 15:22:16 TSI

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