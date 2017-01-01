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İpekyolu Belediyesi, asırlık dut ağacı için yolun yönünü değiştirdi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, güzergâhtaki ağaçları kesmek yerine yolun yönünü değiştirerek örnek bir davranış sergiledi.

İpekyolu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokakta yapılan yol açma çalışmasını örnek bir çözümle tamamladı. İmar planlarında yol olarak belirlenen alanda gerekli çalışmaları yapan İpekyolu Belediyesi, güzergâh üzerindeki ağaçları kesmek yerine yolun yönünü değiştirdi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ağaç kıyımının olağan hale geldiği bir dönemde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin tek bir ağaç için yol güzergâhını değiştirdiği bildirildi. Açıklamada, "Doğaya saygılı, ekolojik bir belediyecilik anlayışıyla yeşillendirme çalışmalarına hız katan belediyemiz, mevcut yeşil alanların korunmasında da öncü olmayı sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokakta bulunan yarım asırlık dut ağacının zarar görmemesi için kaldırım düzenlemesine giderek ağacı korumaya aldı. Yapılan düzenlemeyle dut ağacı budanıp ilaçlanarak çevresine de bin adet begonya ve kadife çiçeği dikimi yapıldı" denildi.

(MSA-Y)



24.05.2017 15:24:26 TSI

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