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Çaldıran'da kültür merkezi ve kütüphane girişimi



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekikili Tekin Dündar, ilçeye kültür merkezi ve kütüphane kazandırılması için girişimlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Tekin Dündar, ilçeye kültür merkezi ve kütüphane kazandırılması için de çalışmalarda bulundu. Tekin Dündar, beraberindeki Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman'ı ziyaret ettiğini belirterek, ilçeye yeni hizmetlerin kazandırılması için sürekli çalıştıklarını söyledi. Bayazıt Mahallesi'ndeki Rus Pazarı'nın yanında belediyeye ait arsada kültür merkezi ve kütüphane yapılmasını planladıklarını kaydeden Dündar, "Halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Ankara'ya yaptığımız ziyarette ilçemize yeni hizmetlerin kazandırılması için görüşmeler gerçekleştirdik. İlçemize kültür merkezi ve kütüphane kazandırılması için de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Yayman'ı ziyaret ettik. Ziyaretimizin meyvelerini inşallah en kısa zamanda alacağımıza inanıyorum" dedi.

(MSA-Y)



24.05.2017 15:27:08 TSI

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