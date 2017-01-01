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El emekleri görücüye çıktı

- Başkan Yılmaz, hanımların mozaik sergisi açılışını gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kadınların el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği mozaik dekoratif sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 20 kursiyer kadın tarafından hazırlanan modern mozaik dekoratif sergisinin açılışını yaptı. Mozaik dekoratif hocası Sema Kavrak tarafından verilen eğitimle 20 kadın kursiyerin yaptığı el emeği göz nuru el sanatları çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda görücüye çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından açılışı yapılan sergide mozaik eserler, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Açılışta konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "El emeği göz nuru ile bu güzel sergiyi ortaya koyan tüm hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden güzel ve büyük emekler harcanarak orta çıkarılmış eserler. Hanım kardeşlerimizin tüm çalışmalarını destekliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Açılışa Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı da eşlik etti.

(SAM-SLH-Y)



24.05.2017 15:27:37 TSI

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