Ateşle oynayan çocuklar evi yaktı
(Fotoğraflı)
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da ateşle oynayan çocuklar evi yaktı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı İmambakır Mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu Muhammed S.'nin evinde yaşandı. İddiaya göre ateşle oynayan çocuklar evi ateşe verdi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
(Şİ-SD-Y)
24.05.2017 15:31:14 TSI
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