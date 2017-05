YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Modern Sahabiye için yıkım sürüyor

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin ve ülkemizin önemli kentsel dönüşüm projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Seher Sokak'taki binaların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarını izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, projeyi hak sahiplerinin tamamının rızasını alarak sürdürdüklerini belirtti ve bu durumun ne denli doğru ve hakkaniyetli bir çalışma yaptıklarını gösterdiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ifadesiyle belediye tarihinin en büyük projesi olan Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yıkım çalışmaları hızlandı. Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk etabında yer alan ekonomik ve fiziki ömrünü doldurmuş binalar tek tek yıkılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Seher Sokak'ta bulunan binaların yıkım çalışması öncesi bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü, ardından da ekipler yıkım çalışmalarına başladı.

"TÜM HAK SAHİPLERİNİN RIZASINI ALDIK"

Yıkım çalışmaları esnasında yaptığı açıklamada Seher Sokak'taki binaların hemen hemen tamamına yakınını yıkacaklarını ifade eden Başkan Çelik, "Şu an yıkımı yapılan bina 60 yıllık bir bina. Yıkım aracı olan ekskavatör değer değmez binanın göçtüğü görülüyor. Eski ve depreme dayanıksız binaların yıkımlarını bir an önce bitirip hafriyat çalışmalarına başlayacağız ve daha sonra da modern binalar yaparak hak sahiplerini yeni konutlarına kavuşturacağız. Biz Sahabiye gibi kapsamlı ve büyük bir projede hak sahiplerinin tamamının rızasını projeye başlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu büyüklükteki bir kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin tamamının rızasıyla projeye başlayan bir idare, bir belediye, bir kamu dairesi yok. Bu da belediyemizin yaptığı işlerin ne denli doğru ve ne denli hakkaniyetli olduğunu gösteriyor. Kazasız belasız yıkımın tamamlanmasını ve bir an önce yapacağımız konutları hak sahiplerine teslim etmeyi diliyorum" dedi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ilk etabında bulunan Seher Sokak'taki binalar bu hafta ve önümüzdeki hafta süresince Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılacak.

