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Sosyal medya fenomenleri paylaştı, Araplar Batı Karadeniz'e gelmeye başladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:32
Sosyal medya fenomenleri paylaştı, Araplar Batı Karadeniz'e gelmeye başladı
Sosyal medya fenomenleri paylaştı, Araplar Batı Karadeniz'e gelmeye başladı

(Fotoğraflı)

BARTIN (İHA) - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Türk Hava Yolları'nın organizasyonu ile geçen yıl Körfez ülkelerinden gelen 16 sosyal medya fenomeninin Bartın ve Karabük'te yaptıkları gezinin meyveleri toplanmaya başlandı.
Sosyal Medya Fenomenlerinin, Twitter, Snapchat, Youtube, İnstegram ve Google Maps'te paylaştıkları video ve fotoğrafları gören ve Mekke'de yaşayan iki kardeşin ilgisini çekti ve Türkiye'deki ilk durakları Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Ulukaya Şelalesi oldu.
Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, önceki gün bölgede yatırım yapmak isteyen ASATDER Başkan Vekili Mustafa Bayrakçı, AlwaliTravel çalışanı Şakir bayrakçı ve Blue CoastCompany ve AlnaserAirline Yönetim Kurulu Başkanı Abbas Alkhazrajı ile Ulus'ta ziyaretlerde bulunurken, şelaleleri görmeye gelen kardeşlerle karşılaştılar.
Twitter de gördükleri video, fotoğraf ve yapılan güzel yorumlar sonrası bölgeye geldiklerini ifade eden kardeşler, çok beğendiklerini hatta internette çok daha fazla yer gördüklerini ama o yerlere ulaşamadıklarını ifade ettiler.
Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, ziyaretçileri gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bizim bölgemizin bakir olduğu ortaya çıkıyor. Insanlar sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarıyla bölgemize geliyorlar. Düşünün tanıtım yaptığımızda daha da iyi olacak" dedi.
(YE-RFK-Y)

24.05.2017 15:32:42 TSI
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