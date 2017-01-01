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7 Aralık Üniversitesi mezunları Kilis'e öğretmen olarak atandı



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - 7 Aralık Üniversitesinden mezun olan öğrenciler Kilis'e öğretmen olarak atandı.

7 Aralık Üniversitesinden mezun öğrencilerinden Zeynep Uçar İmam Hatip Ortaokuluna, Esma Karabağ ise Nihat Başoğlu Ortaokuluna öğretmen olarak atanıp bu sevinçlerini 7 Aralık Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti. Öğretmenlerin sevinçlerini paylaştığı ziyaret sohbet havasında tamamlandı.Telkinlerde bulunduğu çiçeği burnunda öğretmenlere başarı dileyen Rektör Karacoşkun, "Bu zor ve meşakkatli yolda emin adımlarla yürüyen öğretmenlerimiz öğrencilerine vatan-millet aşkını da aşılamalıdır. Bizlerin nitelikli ve insani değerlere önem veren nesiller yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

(MAD-SD-Y)



24.05.2017 15:34:00 TSI

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