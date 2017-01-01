ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Giresun'da yaşlı kadın üstgeçitte çıkarak intihara kalkıştı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:34
Giresun'da yaşlı kadın üstgeçitte çıkarak intihara kalkıştı.
Giresun'da yaşlı kadın üstgeçitte çıkarak intihara kalkıştı.

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yaşlı bir kadın üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Ayşegül Aktaş (55) isimli yaşlı kadın Giresun Valiliği önünden bulunan üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşlar, üst geçidin demir levhalarına yaşlı bir kadının tırmandığını görmesi üzerine olay polise haber verildi. Üst geçidin bulunduğu yere gelen polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine gelerek intihar girişimine karşı tedbir aldı.
Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen yaşlı kadını polisler uzun süren çabaların ardından intihardan vazgeçirdi. Üst geçitten indirilen yaşlı kadın daha sonra sağlık kontrolü için Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
(RY-ÖS-Y)

24.05.2017 15:34:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi uyarısı
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ UYARISI
Giresunspor avantaj yakalamak istiyor
YEREL

GİRESUNSPOR AVANTAJ YAKALAMAK İSTİYOR
Giresun'da külleme ile mücadeleye yağmur engeli
YEREL

GİRESUN'DA KÜLLEME İLE MÜCADELEYE YAĞMUR ENGELİ
Mahkumlar, devlet ve iş adamlarıyla yemekte buluştu
YEREL

MAHKUMLAR, DEVLET VE İŞ ADAMLARIYLA YEMEKTE BULUŞTU
CHP'li Bektaşoğlu'nun demiryolu soru önergesine Başbakan Yıldırım'dan cevap geldi
YEREL

CHP'Lİ BEKTAŞOĞLU'NUN DEMİRYOLU SORU ÖNERGESİNE BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN CEVAP GELDİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı
YEREL

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SEÇİMİ YAPILDI
Vali Karahan'dan muhtarlara terör uyarısı
YEREL

VALİ KARAHAN'DAN MUHTARLARA TERÖR UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi