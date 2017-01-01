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GSO delegeleri TOBB Genel Kuruluna katıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'na katıldı.

TOBB 73. Genel Kurulu, Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan Genel Kurul'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk iş dünyasının en büyük temsilcilerinden TOBB Genel Kurulu'nda, GSO üyesi TOBB delegeleri, Mustafa Topçuoğlu, Adnan Ünverdi, Cevdet Akınal, Metin Yıldırımdemir, Cemil Turgay Direkçi, Metin Erturhan ile Genel Sekreter Kürşat Göncü toplantıda hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.

Komisyonların sunuşlarını yapmasından sonra Genel Kurul, dilek ve temennilerle sona erdi.

(SD-Y)



24.05.2017 15:39:38 TSI

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