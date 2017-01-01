ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diriliş Muştusu, Erzurum'da sahnelendi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:40
Diriliş Muştusu, Erzurum'da sahnelendi
Diriliş Muştusu, Erzurum'da sahnelendi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "Diriliş Muştusu" adlı tiyatro oyunu Devlet Tiyatrolarında sahnelendi.
Buruç süresi konu alınarak hazırlanan "Diriliş Muştusu" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden beğeni topladı. Tek perdelik oyunda, Hz. İsa'dan sonra 200-300'lü yıllarda gerçekleşen bir olayı peygamber efendimiz (S.A.V) hadisle aktardığı bir gencin kendini ilah olarak tanıtan ve halkına zulmü ile bilinen bir tanrı krala karşı mücadelesi konu alındı.
Oyunun yönetmeni Murat Karasungur, "Diriliş Muştusu" adlı oyuna Erzurumluların ilgisinin bir hayli yoğun olduğunu ifade ederek önümüzdeki günlerde yeniden sahneleyeceklerini kaydetti.
(ERZ-AA-Y)

24.05.2017 15:40:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bölgesel yağlardan kurtulmak için soğuk lipoliz önerisi
YEREL

BÖLGESEL YAĞLARDAN KURTULMAK İÇİN SOĞUK LİPOLİZ ÖNERİSİ
Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kültür sanat etkinliği
YEREL

OLTU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ
FETÖ'nün sözde &quot;Çevik kuvvet grup imamı&quot;na 12 yıl 6 ay hapis
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE "ÇEVİK KUVVET GRUP İMAMI"NA 12 YIL 6 AY HAPİS

Ilıcalı'dan engelli kadına ziyaret
YEREL

ILICALI'DAN ENGELLİ KADINA ZİYARET
Erzurumlu genç mucitler için yarış heyecanı başladı
YEREL

ERZURUMLU GENÇ MUCİTLER İÇİN YARIŞ HEYECANI BAŞLADI
ETÜ ikinci mezunlarını verdi
YEREL

ETÜ İKİNCİ MEZUNLARINI VERDİ
Şehitler İlkokulundan yılsonu programı
YEREL

ŞEHİTLER İLKOKULUNDAN YILSONU PROGRAMI
Ramazan da ağız ve diş sağlığına dikkat
YEREL

RAMAZAN DA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT
ASKOM toplantısı Erzurum'da yapıldı
YEREL

ASKOM TOPLANTISI ERZURUM'DA YAPILDI
Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Mobbingi anlattı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ MOBBİNGİ ANLATTI
Torunları yaz tatilinde &quot;Nene Hatun&quot;u unutmayacak
YEREL

TORUNLARI YAZ TATİLİNDE "NENE HATUN"U UNUTMAYACAK
TOBB Nisan ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı
YEREL

TOBB NİSAN AYI KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET VERİLERİNİ AÇIKLADI
Mevsimsel geçişlerde saç dökülmesine dikkat
YEREL

MEVSİMSEL GEÇİŞLERDE SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT
Su içmenin 6 çok önemli faydası
YEREL

SU İÇMENİN 6 ÇOK ÖNEMLİ FAYDASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Rektör Çomaklı, ÜNİDAP istişare toplantısına katıldı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ÜNİDAP İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Büyükşehir kentin yöresel lezzetlerini tanıtıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KENTİN YÖRESEL LEZZETLERİNİ TANITIYOR
Eski polise FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

ESKİ POLİSE FETÖ/PDY ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 3 AY HAPİS
Oltu'da takı tasarım ile grafik tasarım sergisi
YEREL

OLTU'DA TAKI TASARIM İLE GRAFİK TASARIM SERGİSİ
TYB Erzurum Şubesi'nden yazar Akif Emre için taziye mesajı
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDEN YAZAR AKİF EMRE İÇİN TAZİYE MESAJI
Ilıcalı &quot;Çiftçimize destek verip göçü durdurmalıyız&quot;
YEREL

ILICALI "ÇİFTÇİMİZE DESTEK VERİP GÖÇÜ DURDURMALIYIZ"
Taşkesenligil, final maçına çıkacak olan BB Erzurumspor'a başarı dileğinde bulundu
YEREL

TAŞKESENLİGİL, FİNAL MAÇINA ÇIKACAK OLAN BB ERZURUMSPOR'A BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDU
BİRKONFED Erzurum yönetimi basın mensupları ile buluştu
YEREL

BİRKONFED ERZURUM YÖNETİMİ BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU
Erzurum'da 1090 adet kaçak Rus taşı tespih ele geçirildi
YEREL

ERZURUM'DA 1090 ADET KAÇAK RUS TAŞI TESPİH ELE GEÇİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi