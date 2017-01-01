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Diriliş Muştusu, Erzurum'da sahnelendi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "Diriliş Muştusu" adlı tiyatro oyunu Devlet Tiyatrolarında sahnelendi.

Buruç süresi konu alınarak hazırlanan "Diriliş Muştusu" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden beğeni topladı. Tek perdelik oyunda, Hz. İsa'dan sonra 200-300'lü yıllarda gerçekleşen bir olayı peygamber efendimiz (S.A.V) hadisle aktardığı bir gencin kendini ilah olarak tanıtan ve halkına zulmü ile bilinen bir tanrı krala karşı mücadelesi konu alındı.

Oyunun yönetmeni Murat Karasungur, "Diriliş Muştusu" adlı oyuna Erzurumluların ilgisinin bir hayli yoğun olduğunu ifade ederek önümüzdeki günlerde yeniden sahneleyeceklerini kaydetti.

(ERZ-AA-Y)



24.05.2017 15:40:35 TSI

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