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Başkan Fadıloğlu'ndan yeni muhtarlara bilgisayar desteği

- Muhtarlar, ihtiyaç duydukları bilgisayar ve yazıcılarına kavuştu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçeye yeni kazandırılan 9 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar ve yazıcı hediye etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, makamında Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar ve Şehitkamil ilçesine kısa zaman önce kazandırılan 9 mahalle muhtarını ağırladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 9 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar ve yazıcıyı kendi elleriyle teslim etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün yeni mahalle olan 9 mahalle muhtarımızın bilgisayarını ve yazıcılarını takdim etmek için bir aradayız. Sağ olsunlar birlikte milletimiz için çalışıyoruz. Şehitkamil bölgesinde yoğun yapılaşmayla birlikte nüfus artışı olan bölgelerde yeni planlamalar yapıldı. Bu planlamalar neticesinde oluşan 9 mahalle muhtarımızın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bürolarını yapmaya çalışıyoruz. Bugünde muhtarlarımızın hizmet için ihtiyaçları olan bilgisayar ve yazıcılarını takdim etmek için bir aradayız. Milletimize daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Muhtarlarımıza yeni görevlerinin hayırlı olmasını ve görevlerinde başarılı olmalarını diliyorum" dedi. Ziyarette konuşan Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar, "Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum. Başkanımız, duyarlı bir davranış gösterip, 9 mahalle muhtarımıza bilgisayar ve yazıcı hediye etti. İnşallah en kısa sürede muhtarlarımızın büro sorunu da ortadan kalkacak. Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı olarak, yeni muhtarlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehitkamil Belediye Başkanımız her konuda bize ilgi gösteriyor. Mahallelerimiz yeni kurulduğu için muhtarlık olarak eksiğimiz var. Bu konuda Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede mahalle sakinlerimizin bize rahatlıkla ulaşabilecekleri için büro yapma sözünü de verdiler. Bizler, Şehitkamil Belediye Başkanımızdan ve yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Bilgisayar ve yazıcılarını Başkan Fadıloğlu'nun elinden alan 9 mahalle muhtarı, hediyelerin yapacakları işlemlerde kendilerine önemli kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi. Hediyeler için Başkan Fadıloğlu'na teşekkür eden muhtarlar, mahalleleri için ellerinden gelen gayretle çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

(SD-Y)



24.05.2017 15:40:23 TSI

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