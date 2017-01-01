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Stajyer öğrencileri, Başkan Köşker uğurladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesinde staj eğitimini tamamlayan öğrencilerle veda kahvaltısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, bundan sonraki eğitim ve çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Gebze Belediyesinde staj eğitimini tamamlayan öğrenciler için Eskihisar'da bulunan Sakız Ağacı tesislerinde veda kahvaltısı düzenlendi. Veda kahvaltısına katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, staj dönemini başarı ile bitiren öğrencilere ileri ki hayatlarında başarılar diledi. Kahvaltı programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcısı Engin Güzel ve öğrenciler katıldı.

Kahvaltı programında kısa bir konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Sizlerle bir yıl boyunca görev yaptık, verdiğiniz hizmetlerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Staj eğitimi iş hayatına atılmadan, size deneyim kazandıran bir saha ve bunun değerini iş hayatına atılınca çok daha iyi anlayacaksınız. Her zaman söylediğim bir söz var; 'geleceğin teminatı gençler', bunun altını doldurmak çok önemli sizlerin eğitimleri kendinizi geliştirmeniz bu anlamada çok önemli. Bu ülkeyi bizlere canları pahasına bırakan atalarımıza olan görevlerimizi yerine getirebilmenin en önemli yolu, çok çalışmak. Bu ülkeyi dünyanın en güçlü ülkesi yapmak sizlerin elinde. Hepinizi ileriki yaşlarınızda çok iyi yerlerde görmek en büyük dileğimiz. Arkadaşlar spor yapmayı da ihmal etmeyin. Her birinize Gebze Belediyesi olarak bisiklet hediyemiz olacak. Sağlıklı günlerde kullanın. Ayrıca Ramazan Ayından sonra tüm stajyerlerimiz için bir Çanakkale turu düzenleyeceğiz bu turada tüm stajyerlerimizin katılmasını bekliyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

(İG-Y)



24.05.2017 15:44:33 TSI

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