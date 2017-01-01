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Muhammed Çiftlikköy'ün gururu oldu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:46
Muhammed Çiftlikköy'ün gururu oldu
Muhammed Çiftlikköy'ün gururu oldu

(Fotoğraflı)

Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - Yalovalı karateci Muhammed Sefa Yılmaz, Türk Milli Takımı adına katıldığı 22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda 3'üncü olarak bronz madalyaya ulaştı.
İstanbul'da Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 12 ülkeden yaklaşık 750 sporcu madalya mücadelesi verdi. Çiftlikköy Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Halik İbrahim Yüksektepe'nin de milli takım antrenörü olarak görev yaptığı turnuvada 2006 doğumlu erkekler kategorisinde 30 kiloda mücadele eden Yılmaz, üçüncülük maçında Bosnalı rakibi 8-0'la geçerek madalyaya uzandı.
Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Türkiye Karate Milli Takımı ve Çiftlikköy Belediyespor Karate Takımı ile Muhammed Sefa Yılmaz ve arkadaşlarının bir çok başarıya imza atacağına inandığını belirtti.
Antrenör Halil İbrahim Yüksektepe, uluslararası turnuvada Balkan Karate Federasyonları Birliği'ne üye Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan yaklaşık 750 sporcunun mücadele verdiğini ifade ederek, "Muhammed Sefa ilk maçında Sırp, ikinci maçında Makedon rakiplerini yendi. Final için çıktığı maçta Türk rakibimize yenildik ama üçüncülük maçında Bosnalı rakibimizi 8-0'la geçtik. Bizlere başarıya giden yolda her zaman destek verdiği için Belediye Başkanımız Ali Murat Silpagar'a ve belediyemize, bu gururu yaşattığı için Muhammed'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(EB-MŞ)

24.05.2017 15:46:08 TSI
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