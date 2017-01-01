Yalova Bahçeşehir masa tenisinde bir şampiyonluk daha elde etti
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Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - Yalova Bahçeşehir Koleji, 2016-2017 sezonunda yıldızların ardından küçük erkekler masa tenisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Aksaray'da yapılan Türkiye finallerinde Emir Baha Sönmez, Efe Hacıoğlu ve Onur Öztürk ile mücadele eden Yalova ekibi tüm rakiplerini yenerek kupayı müzesine götürdü. Aksaray Hasandağı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 48 takımdan 200'e yakın sporcu mücadele etti. Yalova Bahçeşehir Koleji'nin raketleri finalde Çorum ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Yalova Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Acar, ''Müsabakalarda iyi performans gösteren sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Ekip çalışması ile nelerin başarılabileceğini bize bir kez daha gösterdiler. 2017 yılı hem sportif hem de akademik anlamda, Yalova Bahçeşehir Koleji için başarılı bir sene oldu. Küçüklerde, yıldızlarda, liselerde Türkiye birincilikleri elde ettik" dedi.
(EB-MŞ)
24.05.2017 15:46:57 TSI
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