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Darıcalı sporcu Balkan üçüncüsü oldu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İstanbul'da yapılan 22. Balkan Karate Şampiyonası'nda Darıca Belediyesinin minik sporcusu Berfin Gürsu, Milli formayla Türkiye'ye bronz madalya getirdi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün minik karatecilerinden Berfin Gürsu, Balkan Karate Şampiyonası'ndan madalyayla döndü. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası İstanbul'da yapıldı. Turnuvada Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün 5 sporcusu Milli formayı giydi. Minikler kategorisinde yarışan Berfin Gürsu, kumite kategorisinde birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Henüz bir yıllık sporculuk geçmişi olmasına rağmen, büyük yeteneğe sahip olan Gürsu, ilk önemli turnuvasında kürsüde yer aldı. Teknik direktör Adnan Şamdan sporcularını gösterdikleri performanstan dolayı kutlayarak, asıl hedeflerinin Haziran ayında yapılacak Avrupa Kulüpler Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine çıkarmak olduğunu söyledi.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 15:48:07 TSI

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