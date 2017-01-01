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Minik öğrenciler projeleriyle güven verdi



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Aliçetinkaya Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin düzenledikleri TUBİTAK 4006 Fuar'ında öğrencilerin yaptıkları projeler ziyaretçilerden tam not aldı.

Yenimahalle'de bulunan okulun salonunda Okul Müdürü Abdul Kadir Köksal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuara; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Şube Müdürü Erkin Kamacı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Zeytin Çekirdekleri'nin de keman konseri verdikleri etkinlikte onlarca birbirinden ilginç proje yer aldı. Fuardaki stantları tek tek gezen ve öğrencilerle yakından ilgilenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, TUBİATK 4006 projesine Ayvalık'tan 10 okulun katıldığını Aliçetinkaya Ortaokulu'ndaki fuarın da bunlardan biri olduğunu hatırlattı.

Öğrencilerin dahiyane ve son derece orijinal fikirleriyle oluşturdukları projelerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Güner Bahadır, "Öğrencilerimizin kitabi bilgiler yada istatistiki araştırmalardan çok uygulamaya yönelik çalışmaları görebilmek bizlerin önce gözlerinin açılmasına, hayretler içinde karşılamamıza neden oldu. Onların bunları düşünmüş olması ve yapması nedeniyle de Türkiye'nin geleceğine yönelik umutlarımız artıyor. 'Türkiye'de gençler nereye gidiyor?' sorusunun cevabı da burada. Gençlerimiz artık; fikirleriyle, düşünceleriyle bizleri şaşırtacak noktadadır. Beklediğimizin üzerinde aşama kaydediyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

(SS-



24.05.2017 15:49:29 TSI

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