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Engelli çocukları için sac başına geçtiler

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:51
Engelli çocukları için sac başına geçtiler
Engelli çocukları için sac başına geçtiler
- Tokat'ta engelli çocukları olan anneler bir araya gelerek düzenlenen kermeste çocukları için sac başına geçerek katmer çökelikli yaptı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta engelli çocukları olan anneler bir araya gelerek düzenlenen kermeste çocukları için sac başına geçerek katmer çökelikli yaptı.
Tokat Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve iş eğitim merkezinde eğitim gören 72 öğrenciden bir çoğunun annesi düzenlenen kermes için bir araya gelerek dayanışma örneği sergiledi. Özel çocuklarının evde eli, ayağı gözü olan anneler fedakarlıklarına bir yenisini daha ekleyerek onlar için sac başına geçti. Şehitler Parkı'nda kurulan çadırda kimi anneler hamur açarken, kimileri de sac başına geçerek katmer çökelikli pişirdi. Kermese pasta, börek, dolma gibi ürünleri evlerinde hazırlayarak getiren annelerde kurulan stantlarda satışa sundu. Kermeste ayrıca engelli öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırladığı el işi ürünlerde satışa sunuldu.
"Fedakar anneler"
Kermesi ziyaret eden Tokat Valisi Cevdet Can, güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini ifade ederek, "Bir konuda iş birliği bir aile olunursa güzel işler ortaya çıkar. Bu kadar annenin ilk defa bir organizasyonda severek ve isteyerek düğün evi hazırlar gibi çocuklarına destek olmak için bir araya geldiklerini gördüm. Bu anneler en fedakar anneler, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Tokat Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve iş eğitim merkezi Müdürü Tuncay Arslan ise sergi ve kermes faaliyetinde annelerin bir araya geldiğine dikkat çekerek, "Burada büyük birliktelik aile içerisinde emek veriyorlar" diye konuştu.
"Bizim bizden başka dostumuz yok"
Çocukları engelli olan annelerde çocuklarına katkıları olması için kermese katılmaktan birliktelik sağlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Kızı ortopedik engelli olan Nafiye Özgür, çocukları için okullarının yanında olduklarını belirterek, "Bizim bizden başka dostumuz yok. Normal insanlar bizi anlamıyor ama biz çabalamaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza katkı sağlamak için çalışıyoruz. Biz kocaman büyük bir aileyiz, biz böyle olmaktan gurur duyuyoruz. Çok şükür Allah'a böyle bir çocukları bize verdiyse bir bildiği vardır şükrediyoruz" diye konuştu.

(Nİ-UY-Y)

24.05.2017 15:51:51 TSI
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