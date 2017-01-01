YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ramazan öncesi Akdeniz'deki camilerde temizlik

Ramazan öncesi Akdeniz'deki camilerde temizlik



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Akdeniz Belediyesi, okullardan sonra camilerde de temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. İlk olarak ilçe sınırları içinde yer alan Çilek Mahallesi'ndeki Hazreti Eyüp Cami'nde temizlik çalışması yapan ekipler, halı yıkama makinesi ile caminin tüm halılarını yıkayıp dezenfekte etti. Ekipler, caminin genel temizliğini de yerine getirdi. Mayıs ayında başlatılan camilerde temizlik çalışmalarının, Ramazan ayı boyunca daha kapsamlı bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, ibadethanelerin temiz olması konusunda hassas davrandıklarını belirterek, halkın namaz kıldığı kutsal yerlerin temiz ve sağlıklı kalması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. İnsan odaklı hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Aktaş, "Okul veya cami ve diğer kutsal mekanlara yönelik temizlik ve yeşil alan kazandırma çalışmalarını da imkanlarımız ölçüsünde ve periyodik olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Mübarek Ramazan ayı öncesinde camileri temizleyerek vatandaşlarımızın ibadetlerini daha nezih ortamlarda geçirmelerini temin etmeyi amaçlıyoruz. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Ramazan ayına kadar ilçede bulunan camilerimizin temizliğini bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

(KYM-Y)



24.05.2017 15:52:28 TSI

NNNN

