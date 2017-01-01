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Geleceğin şoförleri eğitiliyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Bölgenin ilk Çocuk Trafik Eğitim Parkını Malatya'ya kazandıran Battalgazi Belediyesi, bireylerde erken yaşta trafik bilinci oluşturma noktasında eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yakından takip ettiği eğitimler kapsamında Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerine, Battalgazi İlçe 2. Jandarma Trafik Tim Komutanlığından görevli Jandarma Astsubay İsa Kaya ve Jandarma Uzman Çavuş Murat Karadağ tarafından slayt eşliğinde ilk olarak trafik kuralları konusunda teorik bilgiler verildi. Öğrencilere verilen teorik bilgilerin ardından uygulamalı eğitime geçildi. Akülü araçlara binen öğrenciler, trafik parkurunda yayaların ve sürücülerin uyması gereken kuralları uygulamalı olarak öğrendi.

Öte yandan Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında, servis şoförlerine de uymaları gereken trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

(CÖ-SD-Y)



24.05.2017 15:53:05 TSI

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