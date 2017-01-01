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GAÜN Öğretim Üyesi Şenel'den Yunanistan'da sergi

- Doç. Dr Elif Şenel Selanik'te açtığı kişisel sergide, plastik ürünlerden yaptığı resimleri sergiledi

(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel, Yunanistan'ın Selanik kentinde, plastik ögelerden yaptığı resim sergisi açtı.

Doç. Dr. Elif Şenel, "Pattern-Plastic" isimli kişisel resim sergisini Yunanistan'ın Selanik şehrinde bulunan kreatif esaslı tüm kültürel aktivitelere açık bir platform olan kültür stüdyosu Apodec'te açtı. Plastikten yaptığı resimleri sergileyen Doç. Dr. Şenel, sergisinin genel olarak sanat ve modanın birlikteliğine odaklandığını ifade etti. Sanat ve uygulamalı sanatların birlikteliğine de genel bir vurgu yaptığını ifade eden Şenel, "Pattern-Plastic sergisinin, sanata ait unsurlarla modaya ait unsurları birleştirdim. Yani plastik ögeler ile moda süreçlerine ait olmakla birlikte sanat ve tasarımda çağdaş arayışların nesnesi olarak da karşımıza çıkan ögeleri ortak alanda buluşturduk" dedi.

(SD-Y)



24.05.2017 15:52:00 TSI

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