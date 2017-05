YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 24 Mayıs Oryantiring Günü kutlandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring Adıyaman Temsilciliği tarafından 24 Mayıs Dünya Oryantiring Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Oryantiring İl Temsilciliği, bu yıl dünya genelinde 2.'si düzenlenen Oryantiring Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da bir müsabaka düzenledi.

Mahmut El Ensari Mesire Alanında gerçekleşen etkinliğe Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı M. Said Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Oryantiring Federasyonu İl Temsilcisi İbrahim Biricik, kurum müdürleri, sporseverler ve öğrenciler katıldı.

Yüzün üzerinde öğrencinin yarıştığı yarışmalarla ilgili kısa bir bilgi veren Federasyon Başkanı Akyüz, "Geçen sene tüm dünyada 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Dünya Oryantiring Günü bu yıl 24 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Dünya Oryantiring Gününde 18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençlerin aynı gün okullarında, parklarda oryantiring yapması ve bunun geçen seneye göre daha büyük bir katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyorduk. Adıyaman'da bu hedefe yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Etkinlikteki ana amacımız, çok sayıda çocuk ve gencin oryantiring ile tanışmasıdır. Bunun yanında; Halk içinde farkındalık uyandırması, yetişkinlerin de oryantiringe heves etmesi ve en önemlisi de tüm dünyayı yeşil noktacıklarla donatmaktı. Bu anlamda Adıyaman'da kurumlarımızın dayanışmasını görmek bizi çok mutlu etti. Adıyaman doğa olarak çok yeşil bir yer olmasa da, bu güzel şehrimizde kültür oryantiringi yapmanın da mümkün olabileceğini söyleyebilirim. Kültür oryantiringi ile Nemrut Dağı, Perre Antik kenti çok güzel bir şekilde tanıtılabilir. Organizasyonumuza verdiği destekten dolayı Adıyaman belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı M. Said Kutlu ise Adıyaman'da sporun gelişmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getirerek, tüm sporculara başarılar diledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise yaptığı konuşmada, "24 Mayıs Dünya Oryantiring Günü dolayısıyla Oryantiring Federasyonu ve Adıyaman Belediyemizle birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliğimize yüze yakın sporcu katıldı. Dünyada hızla gelişen bu spor ilimizde de gençlerimizin ilgisini çekmekte. Bu anlamda belediyemize, spora verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Son olarak söz alan Oryantiring Federasyonu İl Temsilcisi İbrahim Biricik ise yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından başlayan ve 'Yeni Bayanlar' ile 'Yeni Erkekler' olmak üzere iki kategoride gerçekleşen yarışmada sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda 'Yeni Kızlar' kategorisinde 1. Zuhal Karakaya, 2. Türkü Durmuş, 3. Edanur Sağlık ve 4. Esra Mutlu oldu. 'Yeni Erkekler' kategorisinde ise 1. Abdurrahman Tosun, 2. Kadir Mert Biricik, 3. Gaffar Şahin ve 4. Gaffar Turan oldu. Dereceye giren öğrenciler Adıyaman Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Buna göre, birincilere laptop, ikincilere bisiklet, üçüncülere tablet ve dördüncülere eşofman takımı hediye edildi.

Dereceye girenlerin ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı M. Said Kutlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş takdim etti.

Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkan Yardımcısı M. Said Kutlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e plaket takdim etti.

Program sonunda davetlilere ve sporculara Adıyaman Belediyesi tarafından yemek ikram edildi.

24.05.2017 15:53:53 TSI

