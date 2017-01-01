ETÜ ikinci mezunlarını verdi
(Fotoğraflı)
Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) düzenlenen törenle ikinci mezunlarını verdi.
ETÜ Konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreniyle çeşitli fakültelerden toplam 470 öğrenci mezun oldu.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, üniversite olarak ikinci mezunları vermenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek mezun olan öğrencilere hayatlarında başarı temennisinde bulundu.
Mezuniyet Törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
(SK-AA-Y)
24.05.2017 15:54:16 TSI
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