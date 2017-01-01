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Bafra İşletme Fakültesi binasına kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan İşletme Fakültesi binasına kavuşuyor.

İŞ adamı Kaya Aşcı ve Aşcı ailesinin hibeleri kurulan OMÜ Bafra Şevket Aşcı Turizm Fakültesi binasından sonra Kızılırmak Üniversitesine giden yolda OMÜ, YÖK, ilgili bakanlıkların olurları aşamalarının tamamlanmasıyla OMÜ bünyesinde Bafra İşletme Fakültesi kurulması da Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştı.

Bafra için tarihi gelişme Kuyumcu Akif Arslan'ın babası Selahattin Arslan'ın okul yaptırma vasiyeti ile başladı. Merhum Selahattin Arslan'ın evlatları Akif Arslan, Ayten Arslan ve enişteleri eczacı Saffet Arslan bu anlamlı vasiyete öncülük etmek üzere Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Başkan Şahin, Milli Eğitim Bakanlığının okullaşma konusunda gerekli çalışmaları yaptığını ifade ederek aileden Bafra için çok önemli başka bir konuda ricada bulunarak Bafra İşletme Fakültesinin binasının yapılmasını talep etti. Başkan Şahin, Akif Arslan, ablası Ayten Arslan ve eniştesi Eczacı Saffet Arslan ile birlikte OMÜ Rektörü Sait Bilgiç'e ziyaret gerçekleştirdiler. Yapılan durum değerlendirmesi sonucunda fakülte binası yapmak için proje çalışması yapılmaya karar verildi.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Baframız için çok önemli bir gelişme yaşıyoruz. Baframız İşletme Fakültemizin binasına da kavuşacaktır. Öncelikle bu tarihi gelişme ve şahsıma duydukları güven için Akif Arslan bey Ayten Arslan hanımefendi ve Eczacı Saffet Arslan beye çok teşekkür ediyorum. Bizleri ve hemşerilerini mutlu ettiler. Babaları merhum Selahattin Arslan'ın vasiyetini yerine getirmek için bizlerle bir ve beraber oldular. Bir okul yaptırmak istiyorlardı. Biz de Bafra Kızılırmak Üniversitesi hedefimizde İşletme Fakültesi binasının çok önemli olduğunu söyledik. Bunu memnuniyetle kabul ettiler. Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç beyle hep beraber görüştük. Rektörümüz çok memnu oldu. Proje çalışmaları hemen başlatıldı. Merhum babaları için daha öncede pek çok hayır ve hasenatta bulunmuşlardı. Şimdi başka bir hayra daha vesile olacaklardır" şeklinde konuştu.

(ŞU-SLH-Y)



24.05.2017 15:55:41 TSI

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