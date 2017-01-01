ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bafra İşletme Fakültesi binasına kavuşuyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:55
Bafra İşletme Fakültesi binasına kavuşuyor
Bafra İşletme Fakültesi binasına kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan İşletme Fakültesi binasına kavuşuyor.
İŞ adamı Kaya Aşcı ve Aşcı ailesinin hibeleri kurulan OMÜ Bafra Şevket Aşcı Turizm Fakültesi binasından sonra Kızılırmak Üniversitesine giden yolda OMÜ, YÖK, ilgili bakanlıkların olurları aşamalarının tamamlanmasıyla OMÜ bünyesinde Bafra İşletme Fakültesi kurulması da Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştı.
Bafra için tarihi gelişme Kuyumcu Akif Arslan'ın babası Selahattin Arslan'ın okul yaptırma vasiyeti ile başladı. Merhum Selahattin Arslan'ın evlatları Akif Arslan, Ayten Arslan ve enişteleri eczacı Saffet Arslan bu anlamlı vasiyete öncülük etmek üzere Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Başkan Şahin, Milli Eğitim Bakanlığının okullaşma konusunda gerekli çalışmaları yaptığını ifade ederek aileden Bafra için çok önemli başka bir konuda ricada bulunarak Bafra İşletme Fakültesinin binasının yapılmasını talep etti. Başkan Şahin, Akif Arslan, ablası Ayten Arslan ve eniştesi Eczacı Saffet Arslan ile birlikte OMÜ Rektörü Sait Bilgiç'e ziyaret gerçekleştirdiler. Yapılan durum değerlendirmesi sonucunda fakülte binası yapmak için proje çalışması yapılmaya karar verildi.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Baframız için çok önemli bir gelişme yaşıyoruz. Baframız İşletme Fakültemizin binasına da kavuşacaktır. Öncelikle bu tarihi gelişme ve şahsıma duydukları güven için Akif Arslan bey Ayten Arslan hanımefendi ve Eczacı Saffet Arslan beye çok teşekkür ediyorum. Bizleri ve hemşerilerini mutlu ettiler. Babaları merhum Selahattin Arslan'ın vasiyetini yerine getirmek için bizlerle bir ve beraber oldular. Bir okul yaptırmak istiyorlardı. Biz de Bafra Kızılırmak Üniversitesi hedefimizde İşletme Fakültesi binasının çok önemli olduğunu söyledik. Bunu memnuniyetle kabul ettiler. Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç beyle hep beraber görüştük. Rektörümüz çok memnu oldu. Proje çalışmaları hemen başlatıldı. Merhum babaları için daha öncede pek çok hayır ve hasenatta bulunmuşlardı. Şimdi başka bir hayra daha vesile olacaklardır" şeklinde konuştu.
(ŞU-SLH-Y)

24.05.2017 15:55:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aydınca Barajı ile 33 bin dekar arazi suyla buluşacak
YEREL

AYDINCA BARAJI İLE 33 BİN DEKAR ARAZİ SUYLA BULUŞACAK
Atakum'da öğrenci buluşması
YEREL

ATAKUM'DA ÖĞRENCİ BULUŞMASI
El emekleri görücüye çıktı
YEREL

EL EMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Engelli polis çocukları için eğlence
YEREL

ENGELLİ POLİS ÇOCUKLARI İÇİN EĞLENCE
Bafra'da 100 bin ton asfalt hedefi
YEREL

BAFRA'DA 100 BİN TON ASFALT HEDEFİ
Polislerin engelli çocukları için eğlence programı
YEREL

POLİSLERİN ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN EĞLENCE PROGRAMI
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgiç:
YEREL

OMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. BİLGİÇ:

Rektör Bilgiç: &quot;Gözümüzü budaktan esirgemeyiz&quot;
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ: "GÖZÜMÜZÜ BUDAKTAN ESİRGEMEYİZ"
Minibüs ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

MİNİBÜS İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Piri Reis'te &quot;Medya Paneli&quot;
YEREL

PİRİ REİS'TE "MEDYA PANELİ"
Samsun'da bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL

SAMSUN'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Balkanlardan Samsun çıkartması
YEREL

BALKANLARDAN SAMSUN ÇIKARTMASI
Sağlıkçılardan Türk Kızılayı'nın &quot;Kadın Hayata Kan Verir&quot; projesine destek
YEREL

SAĞLIKÇILARDAN TÜRK KIZILAYI'NIN "KADIN HAYATA KAN VERİR" PROJESİNE DESTEK
Samsun'da köprüler gökkuşağı gibi
YEREL

SAMSUN'DA KÖPRÜLER GÖKKUŞAĞI GİBİ
Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Vezirköprü'de şehitlik paneli
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE ŞEHİTLİK PANELİ
Samsun'daki uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Samsun merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ 5 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
Göksel: &quot;Gençlerimizi istihdama katmamız lazım&quot;
YEREL

GÖKSEL: "GENÇLERİMİZİ İSTİHDAMA KATMAMIZ LAZIM"
Samsun'un yüzmede hedefi 16 bin öğrenci
YEREL

SAMSUN'UN YÜZMEDE HEDEFİ 16 BİN ÖĞRENCİ
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Öğrencilerden Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhu gezisi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN MİLLİ MÜCADELE VE 15 TEMMUZ RUHU GEZİSİ
Büyükşehir yüzme kulübü kuruyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YÜZME KULÜBÜ KURUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi