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Minikler küçük, hünerleri büyük



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği yıl sonu sergisinde, minik öğrencilerin hazırladıkları tasarımlar görücüye çıktı.

Ecrin Kömürlü ile ikizi Ceylin Kömürlü ve sınıf arkadaşları Doğa İncekaş'ın hazırladıkları barbi bebekler ise sergide ilgi odağı oldu. Mustafa Keskin İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Ecrin Kömürlü ikizi Ceylin Kömürlü ve Doğa İncekaş'ın eserler göz kamaştırdı. Sergiyi gezenler 8 yaşındaki minikleri kutlarken, kurs öğretmeni Nilgül Duran'da miniklerin çok başarılı olduklarını söyledi. Çocuklarla Moda Tasarımı projesi üzerinde çalıştıklarını anlatan Öğretmen Nilgül Duran,"Çocuklarımız barbi bebekler konusunda tasarımlar yaptılar. Aynı zamanda hikayelerini yazıp panoya astılar. Onlarla gurur duyuyorum. Sergimiz bir hafta açık kalacak"

(FT)



24.05.2017 15:56:20 TSI

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