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Gazetecilere verilen 3 günlük eğitim son buldu

- Katılımcı basın mensupları sertifikalarını aldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te gazetecilere yönelik gerçekleştirilen grafik tasarım ve sayfa düzeni, haber yazım tekniği ile kamera ve fotoğraf çekim teknikleri eğitimleri tamamlandı. 3 gün süren eğitime katılan gazetecilere sertifikaları verildi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitim bugün yapılan son eğitimle sona erdi. Egitime katılan gazetecilere, sertifikaları ise düzenlenen törenle verildi. Cemiyet binasında gerçekleştirilen sertifika törenine , GGC Başkanı İbrahim Ay, Kıbrıs Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğretim Görevlisi Serkan Fundalar, Kıbrıs Üniversitesi Gaziantep Temsilcisi Hüseyin Akkaya ve sertifika alacak olan basın mensupları katıldı. Törende konuşan GGC Başkanı İbrahim Ay, "Gazeteciler cemiyeti olarak bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Bundan sonra da uluslar arası Kıbrıs üniversitesiyle olan iş birliklerimiz ileri ki günlerde de devam edecektir" dedi.

Gaziantep'te güzel işlere imza atacaklarını belirten Kıbrıs Üniversitesi Gaziantep Temsilcisi Hüseyin Akkaya, "Biz uluslar arası Kıbrıs üniversitesi olarak biz her zaman gazeteci arkadaşlarımızla iyiyi ve güzel şeyleri beraber yaratmak istiyoruz" dedi.

Düzenlen tören, basın mensuplarının sertifikalarını almalarıyla ve toplu halde fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.

(SD-Y)



24.05.2017 15:57:32 TSI

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