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Erzurumlu genç mucitler için yarış heyecanı başladı



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ERZURUM (İHA) - MEF Okulları ve MEF Üniversitesi işbirliği ile bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması"nın açılış töreni, UNESCO-L'ORAL "Uluslararası Bilim Kadınları Ödülü"ne lâyık görülen ilk Türk bilim kadını Doç. Dr. Bilge Demirköz'ün katılımı ile gerçekleştirildi.

Aralarında Erzurum'dan Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrencilerinin de bulunduğu 142 finalist öğrenci fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yarışmaya başladı. 13 farklı ülkeden lise öğrencilerinin projelerinin 25 Mayıs 2017 Perşembe gününe kadar UNIQ İstanbul'da sergileneceği yarışmada özellikle sağlık, sürdürülebilirlik, ekoloji, teknoloji ve alternatif enerji gibi farklı konu başlıkları dikkat çekiyor.

MEF Eğitim Kurumları tarafından, 1991 yılından bu yana, günümüz sorunlarına bilimsel çözüm önerileri getiren tüm dünyadan lise öğrencilerini destekleyen "Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması"nın 26'ncısında final heyecanı başladı. 23 Mayıs 2017 Salı günü UNIQ İstanbul'da gerçekleştirilen açılış töreninde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'deki çalışmalarıyla UNESCO-L'ORAL "Uluslararası Bilim Kadınları Ödülü"ne bu yıl layık görülen, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz'ün gençleri motive edici ve yüreklendirici konuşması dikkat çekti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 farklı ülkeden 508 projenin başvuruda bulunduğu yarışmada, bilim dünyasının tanınmış isimleri tarafından gerçekleştirilen ön elemeyi başarı ile tamamlayarak finale kalmaya hak kazanan 142 lise öğrencisi, açılış töreni sonrasında üç gün boyunca birbirinden çarpıcı projelerini sunacakları standlarının başına geçtiler.

(ERZ-Y)



24.05.2017 16:00:06 TSI

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