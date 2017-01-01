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Deve yetiştiricileri deve güreşlerine destek istedi



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Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Kumluca Deveciler Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, "Türkiye'de deve nesli tükenmeyecekse, Kültür Bakanlığının deve güreşlerimize destek vermesi gerekiyor. Çünkü ülkemizde deve en çok geleneksel deve güreşleri için besleniyor" dedi.

Kumluca Deveciler Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, deve neslinin tükenmemesi için deve güreşlerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, 10 devesinin güreştiğini söyledi. Karakuş, "3-5 yaşında develeri alıyoruz. Besleyip, büyütüp güreşlere hazırlıyoruz. Sadece güreş amacıyla besliyoruz. Eskiden olduğu gibi develerle yük çekme bitti. Günümüzde develer sadece güreşler için besleniyor. Güreşler olmasa 10 sene içinde ülkemizde deve kalmaz. Severek yaptığımız develerin bakımı bize zor gelmiyor. Bir devenin 3 bin TL yiyeceği, taşıması, havudu, yaklaşık 6-7 bin TL yıllık masrafı oluyor. Güreş develeri sadece Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde kaldı. Deve güreşlerinin ölmemesi için Kültür Bakanlığımızdan destek verilmesini, sahip çıkılmasını bekliyoruz. Çünkü deve güreşleri pahalı bir spordur. Biz kendi imkanlarımızla güreş yapamıyoruz. Belediyelerimiz destek veriyor. Deve neslinin tükenmemesi için deve güreşlerinin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Deve yetiştiricisi ve Kumluca Deveciler Derneği eski Başkanı Kemal Özer de, "Çok küçük yaşlarda zararını düşünmeden deve güreşi düzenledik. Büyüklerimiz eskiden deve güreşi düzenlerken imkânları yokmuş. Biz güreşlere telefonla güreş devesi çağırıyoruz. Güreşler sayesinde dostluklar edindik. Güreş zamanında heveslisi çok oluyor. Artık yaz geldi. Güreş mevsimi bitti. Develerin bakım zamanı. Ama yanımızda kimse yok. Yem, su, ot, altının, üstünün temizliği zor oluyor. Ama gönül verdik. Bu gelenek bitmesin diye zorluklara katlanıyoruz. Eskiden develer yük taşımak ve göç etmek için kullanılıyordu. Ülkemizde dişi deve yok denecek kadar azdır. Yavru develer İran taraflarından geliyor. Eskiden Mersinli Yörükler'de vardı. Artık o bölgede de yok. Yaşlanan develerin eti sucuk oluyor. Başka türlü devenin etinin de ticareti yapılmıyor" diye konuştu.

(RS-Y)



24.05.2017 16:02:08 TSI

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