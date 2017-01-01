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Otomobiller çarpıştı: 2 Yaralı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Mülk köyü yolunda Bayram Oğuz yönetimindeki 02 KN 516 otomobil ile Yusuf Saray'ın yönetimindeki 27 V 3504 plakalı otomobil köy yolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada her 2 otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Oğuz, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yusuf Saray ise sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HT-AHM)



24.05.2017 16:03:53 TSI

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